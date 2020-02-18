Сыктывкарцам предложили выбрать, что благоустроить в городе в первую очередь

Жителям столицы Коми предложили принять участие в опросе, посвящённом выбору общественных территорий для их первоочерёдного благоустройства в период 2020-2022 годов. Опрос проводится путём онлайн сбора предложений по ссылке, а также анкетирования в торговых центрах и учреждениях спорта.

Урны и анкеты для голосования размещены по следующим точкам: ТРЦ «Макси», бассейн «Обита» (ул.Петрозаводская, 10), магазин «Пятёрочка (ул.Банбана, 23). На выбор представлены дизайн-макеты пяти общественных территорий, все они были отобраны по итогам предварительного сбора предложений:

Благоустройство пешеходной зоны по улице Тентюковской от дома № 122 до дома № 306 (макет); Благоустройство бульвара вдоль ул.Свободы (макет); Благоустройство сквера около СОШ №1 (макет); Благоустройство детской площадки в районе дома № 48 по ул. Зои Космодемьянской (макет); Благоустройство территории под скейт-площадку в парке им.Кирова (макет).

Рейтинговое голосование продлится с 18 по 27 февраля 2020 года. Итоги анкетирования на бумаге и он-лайн опроса будут суммированы. 28 февраля состоится заседание общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», члены которой решат, какое количество общественных территорий будет благоустроено, а также годы реализации этих проектов.

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Аналогичное рейтинговое голосование началось и по объектам Эжвы. Узнать подробности можно на официальном сайте администрации Эжвинского района по ссылке.