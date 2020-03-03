Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Мэр Сыктывкара рассказала, что думает по поводу «переименования» столицы Коми в «Город Ад»

Мэр Сыктывкара рассказала, что думает по поводу «переименования» столицы Коми в «Город Ад»

03 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото активистов "Зеленая альтернатива"
Акция удивила руководителя администрации

Активисты «Зеленого движения» запустили необычную акцию: они переименовывают города в «Ад». Протест направлен против неблагоприятной эко-обстановки в населенных пунктах и Сыктывкар попал в их число. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, что об этой акции думает мэр города.

3 марта в мэрии прошла городская планерка, в рамках которой у мэра города Натальи Хозяиновой спросили, знает ли она об этой акции и как относится к подобным «переименованиям».

- Я была удивлена и было немного обидно за город. Я не считаю, что Сыктывкар - это «Город Ад». Я не знаю, какую цель преследовали активисты. Может быть, привлечь внимание к определенным вопросам? Но тогда их нужно озвучивать, а не развешивать таблички. Мы сразу проверили все знаки на въездах в город, но нигде подобных табличек мы больше не обнаружили. Может быть, их снесло ветром, может, сами активисты убрали. Очень хочется понять их позицию, почему они счтитают Сыктывкар адом.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы считаете, справедливо ли Сыктывкар назвали «Город Ад»? Пишите в комментариях.

Благоустройство Закон Необычное

Читайте также: «Это просто оскорбление!»: бизнесмен о том, что Сыктывкар переименовали в «Ад»

Следующая новость

Новость дня

Видео дня: бесстрашная лиса подружилась с жителями Коми Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Мэр Сыктывкара рассказала, что думает по поводу «переименования» столицы Коми в «Город Ад» Читать
сегодня
«Это просто оскорбление!»: бизнесмен о том, что Сыктывкар переименовали в «Ад» Читать
вчера
В Сыктывкаре откроется экспериментальный молодежный театр Читать
Посмотреть все
27 февраля Ремонт в гараже уже давно не дешевле или зачем обращаться к официальному дилеру?
23 февраля Вещи для бедных или для модных: «Pro Город» развенчал основные мифы о секонд-хендах
29 февраля «Коми энергосбытовая компания» объявляет старт акции «Весна – тают пени»
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru