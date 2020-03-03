Мэр Сыктывкара рассказала, что думает по поводу «переименования» столицы Коми в «Город Ад»

Активисты «Зеленого движения» запустили необычную акцию: они переименовывают города в «Ад». Протест направлен против неблагоприятной эко-обстановки в населенных пунктах и Сыктывкар попал в их число. Корреспондент портала PG11.ru выяснил, что об этой акции думает мэр города.

3 марта в мэрии прошла городская планерка, в рамках которой у мэра города Натальи Хозяиновой спросили, знает ли она об этой акции и как относится к подобным «переименованиям».

- Я была удивлена и было немного обидно за город. Я не считаю, что Сыктывкар - это «Город Ад». Я не знаю, какую цель преследовали активисты. Может быть, привлечь внимание к определенным вопросам? Но тогда их нужно озвучивать, а не развешивать таблички. Мы сразу проверили все знаки на въездах в город, но нигде подобных табличек мы больше не обнаружили. Может быть, их снесло ветром, может, сами активисты убрали. Очень хочется понять их позицию, почему они счтитают Сыктывкар адом.

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А как вы считаете, справедливо ли Сыктывкар назвали «Город Ад»? Пишите в комментариях.