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«Это просто оскорбление!»: бизнесмен о том, что Сыктывкар переименовали в «Ад»

«Это просто оскорбление!»: бизнесмен о том, что Сыктывкар переименовали в «Ад»

03 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
Ярослав Титирез / Сыктывкарец высказался о переименовании города в Ад
По мнению мужчины, активисты решили «хайпануть»

Активисты «Зеленого движения» запустили необычную акцию: они переименовывают города в «Ад». Такой протест был направлен против неблагоприятной экообстановки. Анатолий Рубаняк, бизнесмен из Сыктывкара, который занимается изготовлением экологичной плитки, не оценил акцию. Он высказался об этом у себя на странице Вконтакте. Портал PG11.ru публикует мнение мужчины в рамках рубрики «авторская колонка».

- Наткнулся не так давно на акцию от партии «Зеленая Альтернатива» и не смог оставить это без реакции. Вы знали, что Наш любимый город Сыктывкар переименовали в «Город Ад»?!

Мужчина возмутился таким поступком активистов.

Это просто оскорбление! Оскорбление всех тех, кто живет в этом красивом зеленом городе. Да, конечно, экология у нас не идеальна, но Республика Коми всегда была жемчужиной Севера, а Сыктывкар - ее столицей! Эти активисты, наверное, не были в наших лесах, не гуляли по излюбленной всеми жителями Сыктывкара лыжной базе Динамо, не дышали чистейшим воздухом близ той же Печоры.

По мнению сыктывкарца, активисты движения просто «хайпят», а их действия оскорбляют весь город.

Ребята, не нужно приезжать в чужой город и оскорблять его, не спросив мнения местных жителей! Мы любим свою Республику и с каждым днем стараемся делать ее лучше и чище! А не ходим и заклеиваем дорожные знаки с желанием хайпануть и привлечь к себе внимание. Занялись бы лучше делом. Чистая экология - это работа каждого. Но не таким образом! - делает заключение Анатолий.

На вопрос о том, какое наказание заслуживают ребята, Анатолий спокойно ответил: 

Не мне судить. Для этого существует российское законодательство и специальные структуры. Я лишь могу высказать свое негодование.

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Авторская колонка Экология

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