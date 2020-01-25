В правительстве рассказали, в чем суть поправок в Конституции

Изменению в Конституции России, которые предложил внести Владимир Путин, коснется индексации пенсий, а именно – ее вернут работающим пенсионерам. Об этом рассказала сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабриева, пишет ТАСС.

Так, законопроект предлагает закрепить норму о том, что система пенсионного обеспечения граждан формируется на основе «принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений» и при этом «регулярно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом».

- Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта, - пояснила Талия Хабриева.

Напомним также, недавно президент Владимир Путин заявил, что в 2020 году все ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат по 75 000 рублей. А труженикам тыла к празднику выплатят по 50 000 рублей.

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