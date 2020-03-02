Видео дня: бесстрашная лиса подружилась с жителями Коми

С конца 2019 года в Коми животные все чаще появляются в городах и селах Коми. А иногда они настолько привыкают к людям, что абсолютно их не боятся. Одного из таких лесных гостей встретила жительница Палевиц Анастасия А., которая поделилась милым видео с порталом PG11.ru.

На записи видно, как рыжая красавица спокойно разгуливает по улицам, словно обычная дворовая собака. Местные, похоже, тоже уже привыкли к такому соседству и почти не обращают внимания на зверя. Лиса бродит буквально под ногами у людей. По словам Анастасии, животное появилось в селе около недели назад и не боится даже машин.

Кстати, в ноябре 2019 в столице Коми тоже заметили лисицу. Животное вышло прямо к офису филиала северо-западного филиала Россетей. Энергетики сняли зверя на видео и опубликовали ролик в соцсетях.А позже другие сыктывкарцы встретили рыжую красавицу возле торгового центра в другом конце города – столичной Орбите. При этом, животное попалось им на глаза не рядом с лесом или где-нибудь за заданиями, а прямо у оживленной дороги по Октябрьскому проспекту.

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