Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Лыжник из Коми победил в Кубке Восточной Европы

Лыжник из Коми победил в Кубке Восточной Европы

02 марта 2020 Возрастное ограничение: 0+
flgr.ru
Победа в этих соревнованиях дает право на участие в первых этапах Кубка мира

Ермил Вокуев вновь одержал победу на крупных соревнованиях. На этот раз – в общем зачете Кубка Восточной Европы. Об этом со ссылкой на Спортивную школу олимпийского резерва сообщает БНК.

Лыжник из Коми оказался не единственным, кто попал в топ-5 рейтинга кубка. Вместе с ним там оказались еще два жителя республики. Так, второе место занял Алексей Виценко, а пятое – Станислав Волженцев. Стоит отметить, что Кубок Восточной Европы – одно из важнейших соревнований Международной федерации лыжного спорта FIS. Победа в нем дает право на участие в первых этапах Кубка мира следующего года сверх квоты.

Кстати, недавно в столице Коми прошла очередная «Лыжня России». Мероприятие открывала заммэра Сыктывкара Елена Семейкина, а возглавили забег ветераны спорта. О том, как это было, читайте по ССЫЛКЕ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Попадут ли лыжники из Коми на Кубок мира? Пишите в комментариях.

Спорт

Все статьи по теме: Коми вошла в топ самых спортивных регионов

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре завершились поиски глухого таксиста Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Они очень ждут ласки»: волонтеры рассказали о жизни котов в сыктывкарском приюте (фото) Читать
вчера
Милый уголек, задумчивая Марфа и яркая Клякса: животные из приюта ищут новый дом в Сыктывкаре Читать
29 февраля
Кровяные блины и щечки оленя: ведущий передачи «Поедем-поедим» попробовал блюда коми села Читать
Посмотреть все
29 февраля «Коми энергосбытовая компания» объявляет старт акции «Весна – тают пени»
23 февраля Вещи для бедных или для модных: «Pro Город» развенчал основные мифы о секонд-хендах
Загрузка...

Новости России и мира

27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru