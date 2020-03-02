Лыжник из Коми победил в Кубке Восточной Европы

Ермил Вокуев вновь одержал победу на крупных соревнованиях. На этот раз – в общем зачете Кубка Восточной Европы. Об этом со ссылкой на Спортивную школу олимпийского резерва сообщает БНК.

Лыжник из Коми оказался не единственным, кто попал в топ-5 рейтинга кубка. Вместе с ним там оказались еще два жителя республики. Так, второе место занял Алексей Виценко, а пятое – Станислав Волженцев. Стоит отметить, что Кубок Восточной Европы – одно из важнейших соревнований Международной федерации лыжного спорта FIS. Победа в нем дает право на участие в первых этапах Кубка мира следующего года сверх квоты.

Кстати, недавно в столице Коми прошла очередная «Лыжня России». Мероприятие открывала заммэра Сыктывкара Елена Семейкина, а возглавили забег ветераны спорта. О том, как это было, читайте по ССЫЛКЕ.

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Попадут ли лыжники из Коми на Кубок мира? Пишите в комментариях.