«Сыктывкарец - значит лыжник»: как прошла «Лыжня России» в столице Коми (фото)

В столице Коми прошла очередная «Лыжня России». Мероприятие открывала заммэра Сыктывкара Елена Семейкина, а возглавили забег ветераны спорта. Об этом сообщает Управление информации Администрации МО ГО «Сыктывкар» со ссылкой на Центр спортивных мероприятий Сыктывкара.



Сегодня, 15 февраля, на территории лыжной базы «Спортивная» в Сыктывкаре прош ла традиционн ая акция «Лыжня России». Мероприятие собрало за городом тысяч и человек: дошкольников , учащи х ся образовательных учреждений , воспитанник ов спортивных шко л и просто любителей активного образа жизни.



Прежде чем с обравши еся вышли на старт, перед ними выступила замруководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина. Чиновница дала участникам «Лыжни» небольшое напутствие.

- Каждую субботу и каждое воскресенье я встречаю на здесь увлекающихся лыжами сыктывкарцев. Это значит, что здоровый образ жизни стал модным. Продолжим же эту традицию - оправдываем слоган «Сыктывкарец - значит лыжник!» - сказала Семейкина, пообещав присоединиться к горожанам и пройти с ними восемь километров .

Когда старт мероприятию был, наконец, дан, колонну возглавили ветераны лыжного спорта Эдуард Матюшин, Людмила Омелина, Валентина Размыслова, Михаил Пинягин и Ростислав Попов. Почти полвека назад эти люди уже доказали всем, что способны пройти с палками в руках от Сыктывкара до Кирова и Вологды, но н есмотря на это, они все еще регулярно появляются на « Спортивной» .



Самые юны е участники акции - воспитанники детских садов - бежали сразу за ветеранами. Их дистанция составила всего полкилометра . Остальные лыжники были вольны вы б ирать маршрут в зависимости от уровня своей подготовки .



Н а финише всем участникам акции вручали подарки . Там же уставших, но довольных лыжников ждали развлекательная программа и горячи й чай.

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