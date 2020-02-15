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«Сыктывкарец - значит лыжник»: как прошла «Лыжня России» в столице Коми (фото)

«Сыктывкарец - значит лыжник»: как прошла «Лыжня России» в столице Коми (фото)

15 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Центра спортивных мероприятий Сыктывкара
Акция собрала горожан всех возрастов

В столице Коми прошла очередная «Лыжня России». Мероприятие открывала заммэра Сыктывкара Елена Семейкина, а возглавили забег ветераны спорта. Об этом сообщает Управление информации Администрации МО ГО «Сыктывкар» со ссылкой на Центр спортивных мероприятий Сыктывкара.

Сегодня, 15 февраля, на территории лыжной базы «Спортивная» в Сыктывкаре прошла традиционная акция «Лыжня России». Мероприятие собрало за городом тысячи человек: дошкольников, учащихся образовательных учреждений, воспитанников спортивных школ и просто любителей активного образа жизни.

Прежде чем собравшиеся вышли на старт, перед ними выступила замруководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Елена Семейкина. Чиновница дала участникам «Лыжни» небольшое напутствие.

- Каждую субботу и каждое воскресенье я встречаю на здесь увлекающихся лыжами сыктывкарцев. Это значит, что здоровый образ жизни стал модным. Продолжим же эту традицию - оправдываем слоган «Сыктывкарец - значит лыжник!» - сказала Семейкина, пообещав присоединиться к горожанам и пройти с ними восемь километров.

Когда старт мероприятию был, наконец, дан, колонну возглавили ветераны лыжного спорта Эдуард Матюшин, Людмила Омелина, Валентина Размыслова, Михаил Пинягин и Ростислав Попов. Почти полвека назад эти люди уже доказали всем, что способны пройти с палками в руках от Сыктывкара до Кирова и Вологды, но несмотря на это, они все еще регулярно появляются на «Спортивной».

Самые юные участники акции - воспитанники детских садов - бежали сразу за ветеранами. Их дистанция составила всего полкилометра. Остальные лыжники были вольны выбирать маршрут в зависимости от уровня своей подготовки.

На финише всем участникам акции вручали подарки. Там же уставших, но довольных лыжников ждали развлекательная программа и горячий чай.

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