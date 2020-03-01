Масленица в Сыктывкаре: смельчаки забирались на 22-метровый столб, а дети играли с огромными куклами (фото)

29 февраля сыктывкарцы провожали зиму. Дата получилась знаменательной, потому что этот день наступает только раз в 4 года. Как всегда на главной площади города сыктывкарцев ждали интересные развлечения: песни и выступления народных ансамблей, детские игры, конкурс чучел, а также покорение 22-метрового столба.

Жителей города развлекали маскоты, которые были рады сфотографироваться с горожанами.Несмотря на снегопад и легкий мороз, количество сыктывкарцев к основным празднованиям лишь увеличивалось. Горожане фотографировались с куклами, которые сделали дети из детских садов и школ города. Маленьким сыктывкарцам скучать не пришлось: на площали установили качели и площадки для игр. Но одним из самых зрелищных представлений было, конечно, лазание по 22-метровому столбу. В этот раз смелость также не покидала мужчин из Сыктыкара. Покорить столб было не так просто: снегопад, мороз и ветер вносили свои поправки. За безопасность всего праздника отвечали сотрудники полиции и МЧС города Сыктывкара.

Первым из участников лез Александр, которого прозвали «Саней с улицы Панева». Проверить себя в этом соревновании он решается уже в 6 раз. Стартовал Александр очень уверенно, но к концу немного остановился, чтобы пополнить силы. В итоге в качестве приза мужчине досталась стиральная машина. По словам парня, в этот раз подниматься было сложнее. Вторым участником стал снова молодой человек с именем Александр. Мужчина участвует уже во второй раз, а в качестве приза ему досталась свч-печь. Примечательно, что и в первый раз он выиграл такой же подарок Жители города несомненно ждали главную звезду соревнования. В этот день Руслан "Череп" Антонов покорял столб уже в 21 раз! В прошлом году, по словам мужчины, восхождение далось ему гораздо сложнее. В качестве подарка Руслану достался пылесос. Остальные участники выиграли швейную машинку, морозилку и другие призы. Финалом праздника стало сжигание главного чучела. Вокруг площадки поставили ограждения, зрители очень быстро заняли самые выгодные места. К сожалению, долго насладиться горящим чучелом сыктывкарцы не смогли. Кукла сгорела довольно быстро. Сыктывкарцы еще долго не расходились по домам.

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