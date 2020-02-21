На Масленице в Сыктывкаре горожане полезут на столб за холодильником

29 февраля на Стефановской площади в столице Коми пройдут народные гуляния в честь праздника Масленицы. Что именно ждет горожан, рассказали в городской мэрии.

С 10.00 до 17.00 горожан приглашают покататься на каруселях, насладиться культурной программой и поучаствовать в традиционном аттракционе по лазанию на столб за призами - бытовой техникой известных брендов. Смельчаков ждут холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос, микроволновая печь, швейная машина, морозильник и водонагреватель. Также желающим показать силу предлагают поучаствовать в перетягивании каната и жиме гири, их также ждут призы.

С 12.00 до 16.00 гостей ожидает концертная программа, организованная Центром досуга и кино «Октябрь» и Центром коми культуры Сыктывкара. На сцене выступят песенные ансамбли и танцевальные коллективы. Кульминацией праздника станет конкурс «Чучело Масленицы 2020». На 15:30 намечена церемония сжигания масляничного чучела.

Также будут организованы торговые ряды с выпечкой и блинами, напитками и игрушками. Для организации торговли и культурных мероприятий планируется временно закрыть движение транспорта по улице Ленина – от улицы Куратова до улицы Бабушкина, по улице Коммунистической – от улицы Советской до улицы Интернациональной и от дома № 133 по улице Интернациональной в сторону дома № 10 по улице Коммунистической. Во время празднования будет обеспечена охрана общего порядка, работа спасателей, сотрудников пожарной службы и «скорой».

Первого марта Широкая Масленица пройдет в Эжвинском районе Сыктывкара. С 11.00 до 13.00 часов на стадионе Бумажников пройдет конкурс на самые ярко оформленные санки «Битва тарантасов», затем традиционно на Слободской площади начнется концертная программа. Праздничные мероприятия пройдут первого марта также в поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»