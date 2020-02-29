Фото дня в Сыктывкаре: реконструкция Республиканского стадиона

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Фото дня в Сыктывкаре: реконструкция Республиканского стадиона29 февраля 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
@chichivoka / Реконструкция Республиканского стадиона
Работы на Республиканском стадионе в самом разгаре. Наш читатель запечатлел контраст между полуразрушенной трибуной и заснеженными ветками. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».
@chichivoka
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