Фото дня в Сыктывкаре: реконструкция Республиканского стадиона

Работы на Республиканском стадионе в самом разгаре. Наш читатель запечатлел контраст между полуразрушенной трибуной и заснеженными ветками. Снимок попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@chichivoka

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