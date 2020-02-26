В России из-за сообщений о коронавирусе взлетели цены на чеснок

Чеснок всегда был народным средством от простудных заболеваний, а с появлением китайского коронавируса COVID-2019 этот продукт стал еще популярнее. В связи с этим, цены на него подскочили на 37%, о чем сообщают «Известия».

В среднем 1 килограмм чеснока по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей, как было год назад. Однако в федеральной антимонопольной службе пока не знают о повышении стоимости именно чеснока. А вот по статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%. Средняя цена подскочила до 246 рублей за килограмм. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели. В частности, к 10 февраля 1 кг стоил уже 263 рубля, к 17 февраля - 266 рублей.

Так или иначе, исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков утверждает, что рбъективных причин для повышения цен на чеснок нет - урожай прошлого года был абсолютно нормальным. Он также добавил, что слухи о прекращении поставок чеснока из Китая не имеют отношения к действительности.

Напомним также, как рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РК Ромэн Галимов, с начала карантина с подозрением на коронавирус наблюдались 27 человек, которые приехал из Китая. За ними наблюдали ровно две недели, а на 19 февраля 16 из них получили свои анализы. У всех них анализ на коронавирус был отрицательным. Сейчас их сняли с меднаблюдения. Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом.

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