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Российские ученые заявили, что коронавирус станет сезонным

Российские ученые заявили, что коронавирус станет сезонным

28 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
COVID-2019 закрепится в человеческой популяции и будет проявляться каждый год

Отечественные эксперты-вирусологи уверены, что новый коронавирус нельзя победить окончательно. Они считают, что заболевание станет сезонным, как грипп или ОРВИ. Об этом сообщают «Известия».

Как заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов, COVID-2019 закрепится в человеческой популяции и будет проявляться каждый год:

- Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду. COVID-19 станет ежегодно поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения: пожилых людей, хронически больных и тех, у кого ослаблен иммунитет, - рассказал специалист.

Стоит отметить, что такие заявления уже звучали от китайских ученых. Так, Заместитель Академии наук КНР Ван Чэнь, атипичная пневмония (SARS, MERS) обладала высокими свойствами с точки зрения распространения и смертности, но такое сочетание не позволяло ей продолжительное время оставаться в человеческой популяции. У нового штамма другой набор характеристик, они дают ему возможность существовать долгий период, по аналогии с вирусом гриппа. Сдержать распространение патогена врачи не могут из-за длительного инкубационного периода — до 27 дней.

Напомним, На 27 февраля в Коми с наблюдения по коронавирусу сняты 26 человек из 30, среди которых трое – граждане Китая. Еще четверо остаются в карантине. Среди тех, кто все еще остается под наблюдением, жители Сыктывкара и Сыктывдинского района. Остальные 26 пациентов прошли все необходимые исследования, в их анализах не выявили никаких следов патогена. Их здоровью ничего не угрожает.

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Медицина

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