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Сыктывкарцы добились открытия переправы, которая простаивала целую неделю

Сыктывкарцы добились открытия переправы, которая простаивала целую неделю

28 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
11rus.ru
Единственной альтернативой для горожан оставалось Алешино

20 февраля переправы с «Нефтебазы» на Трехозерку закрылись в связи с аномально теплой погодой. После этого льду вернули прочность, но обратно переправу уже так и не открыли. Жители с негодованием просили это сделать, но результата добились только 27 февраля. Об этом сообщает сыктывкарская мэрия.

С 20 февраля и по сегодняшний день единственной альтернативой для горожан оставалась переправа в местечке Алешино. Но поскольку она находится слишком далеко, а добраться до нее сложнее, люди остались недовольны ситуацией. Однако, даже когда переправа у «Нефтебазы» составила 70 сантиметров в толщину, открывать ее никто не спешил.

В связи со сложившейся ситуацией 27 февраля прошла встреча мэрии столицы Коми и жителей Трехозерки. На ней замерили толщину льда, которая составила немного меньше, чем заявляли люди – 40 сантиметров – но и этого оказалось достаточно. Переправу, наконец, решили открыть вновь, что должно было произойти утром 28 февраля. В мэрии подчеркнули, что открытие или закрытие переправы — это всегда вопрос безопасности жителей.

Кроме того, представители администрации и ГИМС проверили переправу в местечке Алешино. Там толщина льда позволит увеличить грузоподъемность с пяти до восьми тонн. Пешеходная переправа продолжает работу.

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