Климатолог рассказал, как аномальная зима отразится на погоде летом

Зима 2019-2020 выдалась по-настоящему рекордной в некотором смысле слова. Температура повышалась настолько, что даже в Сыктывкаре в декабре шел дождь. Многих пугает то, что это может привести к очередному холодному лету. Подробнее о последствиях рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев, пишет портал URA.RU.

По мнению эксперта, аномально теплая зима в России не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней:

Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена, - отметил климатолог.

Кроме того, он предположил что бесснежная зима, которая в этом году наблюдается в целом по стране и северо-западному региону, чревата тем, что в почву не поступит достаточное количество влаги, что для сельского хозяйства является существенным фактором. В случае, если температуры резко понизятся, растения могут просто погибнуть, заключил климатолог.

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