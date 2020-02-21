День вокалиста: сыктывкарские певцы рассказали о закулисье профессии

21 февраля - не только международный день родного языка, но и необычный праздник - День вокала. На концертных площадках Сыктывкара артисты выступают в самых разнообразных направлениях и жанрах. Портал PG11.ru подготовил интервью с тремя вокалистами города, которые совсем не похожи друг на друга.

В Сыктывкаре существует единственный в Коми профессиональный театр, все постановки которого идут на коми языке - Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми. В труппе этого театра работает Народный артист Республики Коми, участник фольклорно-этнографического ансамбля «Парма» Александр Ветошкин. Совсем недавно телеканал «Россия1» снимал сюжет с участием Александра:

- Передача называется «По секрету всему свету». Снимали о музыкальных инструментах, говорили о театре, обо всем по чуть-чуть. Съемочная группа состояла из пяти человек. Волнение, конечно, присутствовало, но до начала съемок мы немного пообщались и волнение ушло. Ребята расположили к себе, не было никакого намека на то, что съемки ведет один из федеральных каналов. Все было как-то по-доброму.

Александр уверен, что каждый, кто решил посвятить себя актерскому ремеслу, должен знать и понимать, что музыка, пение, вокал - это неотъемлемая часть профессии:

- В любой театральной школе вокалу и постановке голоса в целом уделяется достаточно много времени. У меня было не так много педагогов по вокалу, но своим «крестным отцом» считаю Народного артиста Республики Коми, Заслуженного деятеля культуры РФ Михаила Николаевича Бурдина, который привил мне любовь к национальной музыке и к национальным музыкальным инструментам, за что ему низкий поклон.

Название театра, в котором работает Александр, говорит само за себя - практически все постановки театра музыкальные:

- Здесь приходится делать все: и петь, и танцевать, и играть на музыкальных инструментах. Поэтому артисты нашего театра - артисты универсальные, - делится Александр.

Лучшая подготовка голоса к пению, как считает Александр Ветошкин, это распевка. Для подготовки речевого аппарата существует множество упражнений, в основном это упражнения на артикуляцию. Артист делится, что никогда не использовал для «подогрева» голоса алкоголь и не использовал прочие «народные рецепты».

Врагами голоса Александр Ветошкин называет семечки, орехи, недосыпы, простуды, им может быть даже сам исполнитель:

- Надо беречь свой голос, свой речевой аппарат. Самый главный враг голоса - это его владелец, если он безответственно относится к своему инструменту.



Совсем на других сценах выступает Сергей Вавилин - фронтмен группы «DAYDREAM FLIGHTS», которая играет в жанре post black metal и blackgaze. Концерты группы, во многом благодаря Сергею, отличает театрализованность и экспрессивность. Сергей рассказал, что никогда раньше не занимался вокалом и никогда не учился музыке:

- У меня нет музыкального образования. Я пою в технике, которую поставил себе сам. Это что-то вроде скрима (от англ. screaming - «крик», вокальный прием, можно охарактеризовать как крик, или скорее, вопль с очень высокой тесситурой), но голос звучит чуть истеричнее, надрывнее.

Фронтмен группы уверен, что главное - не техника исполнения, а передача настроения со сцены. А чтобы не повредить голос, достаточно уметь управлять дыханием:

- У меня никогда не срывался голос. Главное - дозированно подавать воздух при исполнении, лучше диафрагмой - так стабильнее.

Сергей делится, что не испытывает страха перед публикой, поэтому никогда не задумывался, как бороться с такими переживаниями. Для Сергея любой концерт - повод ощутить объединение с публикой.

Кроме классического вокального искусства и метала в Сыктывкаре можно оценить и мрачную андерграундную музыку, которую сложно втиснуть в привычные жанровые рамки. Владимир Русанов, фронтмен группы «ОПРИХОД», рассказал о своем образовании и волнении на сцене. Владимир уверен, что любой может творить и без специальной подготовки, главное, чтобы было что выражать:

- Из музыкального образования у меня только хоровая капелла. Я считаю, что при большом желании человек может творить без специального образования. Но, естественно, не стоит забывать о саморазвитии и самообразовании. Свое исполнение я бы не назвал вокальным искусством. Я скорее свободный художник, который опирается не на технику и мастерство, а на собственное наитие, чувство. Для меня исполнение - это голос сердца или души, средство, с помощью которого я выражаю то, что чувствую.

«ОПРИХОД» - не единственный проект, в котором участвовал Владимир:

- Группы были разные, но уже более 10 лет основной мой проект один и тот же. В его рамках его я стараюсь реализовывать музыку в разных направлениях, но мое исполнение в этих проектах тяжело назвать разнообразным.

Владимир поделился, что всегда испытывает волнение перед выходом на сцену:

- Если то, что ты делаешь, хоть сколько-то тебя самого волнует, то некий мандраж будет всегда. Разумеется, чем чаще выходишь на сцену, тем проще с этим бороться. Лучшее решение - быть уверенным в том, что ты делаешь, быть подготовленным.

Несмотря на то, что группа выступает на неформальный фестивалях и находит отклик, как представительница «темной сцены», отношение к творчеству у Владимира более чем серьезное:

- Величайшее зло для любого исполнителя - это алкоголь и наплевательское отношение к творчеству, к зрителю, отдельным выступлениям, материалу или даже к месту проведения концерта. Идти на сцену только ради своего собственного удовольствия - чистой воды эгоизм. Отрыв можно отложить, главная задача - качественно выступить, дать зрителю то, за чем он пришел, передать то, что было задумано.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Чье еще интервью вы хотели бы прочитать? Пишите в комментариях.