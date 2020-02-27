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Под Сыктывкаром автобус въехал в столб для масленичных соревнований (фото)

Под Сыктывкаром автобус въехал в столб для масленичных соревнований (фото)

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / Под Сыктывкаром автобус въехал в столб для масленичных соревнований
Результат необычной аварии снял на камеру очевидец

27 февраля в селе Выльгорт произошло необычное ДТП с участием автобуса. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.Все произошло около 15.30 у остановки «Центр» в селе Выльгорт. Оцевидец рассказал, что рядом с остановкой, не нарушая правил, припарковался грузовик, который привез огромный столб на проводы зимы. За грузовиком стоял автобус, из которого высадились пассажиры. Автобус начал движение от остановки и въехал в бревно, которое было на грузовике.

- В кабине автобуса шторка, которая защищает глаза водителя от солнца, была опущена слишком низко. Поэтому водитель просто не заметил, что на грузовике впереди него находится обромное бревно, - отмечает очевидец.

Сыктывкарец сфотографировал происходящее и отправился по своим делам, а когда возвращался, столб для масленичных соревнований уже устанавливали. Автобус к тому моменту уже уехал. По словам очевидца, ГИБДД никто не вызывал, водители разошлись мирно.Напомним, что совсем недавно в одном из районов Коми произошла смертельная авария: погибла женщина. 27 февраля в Прилузском районе Коми столкнулись две легковушки. В результате скончалась пассажирка. Как рассказали в Госавтоинспекции, инцидент произошел около 13 часов на трассе «Вятка». 

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