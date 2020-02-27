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Защита экс-главы МВД Коми добивается домашнего ареста

Защита экс-главы МВД Коми добивается домашнего ареста

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города» / Экс-глава МВД Коми Виктор Половников
Жалобу рассмотрит Верховный суд Коми

В городском суде столицы Коми прошло заседание по поводу пересмотра меры пресечения бывшему руководителю Министерства внутренних дел Коми Виктору Половникову. Об этом сообщает «Коминформ».

14 февраля Сыктывкарский горсуд продлил экс-главе министерства срок содержания под стражей на два месяца – до 17 апреля. Как сообщил адвокат Виктора Половникова Асад Джабиров, защита обжаловала постановление суда:

- Считаем его незаконным и необоснованным с точки зрения закона. Следствие не предъявило ни одного доказательства тому, что бывший министр внутренних дел по Коми может оказать воздействие на Следственный комитет или получить доступ к каким-то доказательствам. При этом защита настаивала на одной из наиболее жесткой мере пресечения - домашнем аресте, которая со всеми предусмотренными запретами также обеспечивает полную изоляцию. Но суд пошел по более легкому пути и согласился с формальными основаниями следствия, - заявил адвокат.

Жалобу рассмотрит Верховный суд Коми, который проверит законность продления ареста.

По версии органов, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, который находился под стражей по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, заявил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов заплатить главе МВД 25 миллионов рублей. За это он попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую, а также убрать из обвинения совершение преступлений организованной группой. Глава МВД согласился. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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