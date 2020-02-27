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Сирота из Сыктывкара снимается в историческом фильме известного режиссера

Сирота из Сыктывкара снимается в историческом фильме известного режиссера

27 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из личного архива Василия Кочанова
В 2020 году в прокат выходит фильм с участием парня

Сирота из Сыктывкара Василий Кочанов прошел сложный путь от продавца в магазине до модели питерских журналов. Но главной целью парня всегда было стать актером. И вот он уже снимается в военной драме «Воздух» знаменитого режиссера Алексея Германа-младшего.

По словам Алексея, он собирается сделать инновационный в плане компьютерной графики фильм, который будет лучше голливудских. Картина расскажет о судьбе летчиков и летчиц, а также всех, кого затронула война. Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской и Астраханской областях. Фильм уже отобран в числе проектов для Венецианского кинорынка, а бюджет картины, по предварительным данным, составит 450 миллионов рублей. Портал PG11.ru пообщался с Василием Кочановым и узнал, какого это — сниматься в таком проекте.Сколько конкретно времени вы проводите на съемочной площадке? Есть время на личную жизнь?

- На съемочной площадке провожу 8-12 часов в день. Несмотря на напряженный график, время для личной жизни, конечно же, есть.

Как проходят съемки фильма «Воздух»? Бывали сложности на съемочной площадке?

- Съемки фильма проходят очень насыщено и интересно. Все декорации, стрельба и взрывы дают почувствовать всю тяжесть военного времени. Пока что на съемочной площадке никаких серьезных сложностей не возникало.

Что вы можете сказать о режиссере картины, как о человеке? Что можете отметить? Как вы с ним взаимодействуете?

- Он - человек с чувством юмора, открыт ко всем, несмотря на серьезность. В работе Алексея Алексеевича могу отметить его ответственность, глубокий подход к каждой детали кадра. На съемочной площадке мы взаимодействуем как актер и режиссер, которые выполняют свою работу.

Кого вы играете в фильме? Как раскрывается ваш персонаж и в чем его особенности?

- В фильме я играю касательную роль летчика, она не основная. А как раскрывается персонаж - это я пойму только к концу съемок.

Какие возникают трудности в работе актером?

- Основная трудность начинающего актера - это поиски новых проектов, работы.

Скучаете по родному городу?

- Тоска по родному городу приходит иногда, все же я там вырос, там находятся родные и близкие мне люди.

Какие жанры кино нравятся? В каких проектах хотели бы поработать?

- Предпочитаю исторические фильмы или комедию. Хотелось бы сыграть в одной из главных ролей в историческом фильме.

Есть желание поработать с иностранными актерами?

- Это было бы большим плюсом и хорошим опытом.

Когда вы работали моделью, вашей основной целью было стать актером. Вот вы уже актёр, но какие цели у вас теперь?

- В этот момент я работаю как актер и модель. Дальнейшая цель - это развивать себя как актер, так как в этой сфере, я считаю, нет предела развитию. Необходимо набираться опыта, а затем уже брать главные роли.

Что посоветуете начинающим актерам?

- Если решили развиваться в этой сфере - не нужно бояться трудностей. Будьте уверенными в себе и смело шагайте к своей цели. Не забывайте постоянно заниматься саморазвитием.

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