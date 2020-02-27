Сирота из Сыктывкара снимается в историческом фильме известного режиссера

Сирота из Сыктывкара снимается в историческом фильме известного режиссера27 февраля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из личного архива Василия Кочанова
В 2020 году в прокат выходит фильм с участием парня
Сирота из Сыктывкара Василий Кочанов прошел сложный путь от продавца в магазине до модели питерских журналов. Но главной целью парня всегда было стать актером. И вот он уже снимается в военной драме «Воздух» знаменитого режиссера Алексея Германа-младшего.
По словам Алексея, он собирается сделать инновационный в плане компьютерной графики фильм, который будет лучше голливудских. Картина расскажет о судьбе летчиков и летчиц, а также всех, кого затронула война. Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской и Астраханской областях. Фильм уже отобран в числе проектов для Венецианского кинорынка, а бюджет картины, по предварительным данным, составит 450 миллионов рублей. Портал PG11.ru пообщался с Василием Кочановым и узнал, какого это — сниматься в таком проекте.Сколько конкретно времени вы проводите на съемочной площадке? Есть время на личную жизнь?
- На съемочной площадке провожу 8-12 часов в день. Несмотря на напряженный график, время для личной жизни, конечно же, есть.
Как проходят съемки фильма «Воздух»? Бывали сложности на съемочной площадке?
- Съемки фильма проходят очень насыщено и интересно. Все декорации, стрельба и взрывы дают почувствовать всю тяжесть военного времени. Пока что на съемочной площадке никаких серьезных сложностей не возникало.
Что вы можете сказать о режиссере картины, как о человеке? Что можете отметить? Как вы с ним взаимодействуете?
- Он - человек с чувством юмора, открыт ко всем, несмотря на серьезность. В работе Алексея Алексеевича могу отметить его ответственность, глубокий подход к каждой детали кадра. На съемочной площадке мы взаимодействуем как актер и режиссер, которые выполняют свою работу.
Кого вы играете в фильме? Как раскрывается ваш персонаж и в чем его особенности?
- В фильме я играю касательную роль летчика, она не основная. А как раскрывается персонаж - это я пойму только к концу съемок.
Какие возникают трудности в работе актером?
- Основная трудность начинающего актера - это поиски новых проектов, работы.
Скучаете по родному городу?
- Тоска по родному городу приходит иногда, все же я там вырос, там находятся родные и близкие мне люди.
Какие жанры кино нравятся? В каких проектах хотели бы поработать?
- Предпочитаю исторические фильмы или комедию. Хотелось бы сыграть в одной из главных ролей в историческом фильме.
Есть желание поработать с иностранными актерами?
- Это было бы большим плюсом и хорошим опытом.
Когда вы работали моделью, вашей основной целью было стать актером. Вот вы уже актёр, но какие цели у вас теперь?
- В этот момент я работаю как актер и модель. Дальнейшая цель - это развивать себя как актер, так как в этой сфере, я считаю, нет предела развитию. Необходимо набираться опыта, а затем уже брать главные роли.
Что посоветуете начинающим актерам?
- Если решили развиваться в этой сфере - не нужно бояться трудностей. Будьте уверенными в себе и смело шагайте к своей цели. Не забывайте постоянно заниматься саморазвитием.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»