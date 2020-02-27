Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя

Исследователи выяснили, что некоторые здоровые клетки организма помогают выживать раковым. Этому способствует определенный ген, и опухолевые клетки годами находятся в организме, а затем внезапно просыпаются. Об этом пишет портал «РГ».

Своевременное воздействие на «спящие» клетки может предотвратить распространение опухоли. К примеру, раковые клетки, попадая из опухоли молочной железы в легкие, могут менять форму и беспрепятственно «встраиваться» в здоровую легочную ткань. Ученые считают, что повлиять на их поведение можно с помощью гена sFRP2, который регулирует механизм выживания злокачественных клеток в ткани.

- Рак может существовать, находясь в спячке в разных частях тела, в течение многих лет - микроокружение вокруг раковой клетки поддерживает ее выживание. В конкретном случае клетки легких помогают клеткам рака молочной железы. Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей. Эксперимент на мышах продемонстрировал успешность своевременного лечения, - отметил исследователь Эрик Сахай.

Кстати, недавно сотрудники университета в Каролине выяснили, обладатели какой группы крови больше всех устойчивы к раку. Всего исследователи проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны на протяжении 25 лет и пришли к выводу, что меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание обладатели второй группы крови, а больше всего - первой.

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