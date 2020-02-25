Ученые назвали группу крови, устойчивую к раку

Сотрудники университета в Каролине выяснили, обладатели какой группы крови больше всех устойчивы к раку. Об этом пишет Lenta.ru.

Согласно исследованиям, люди с первой группой крови находятся в группе риска. Им необходима более тщательная диагностика и регулярные обследования. Эксперты также отметили, что главными факторами развития рака остаются злоупотребление алкоголем и табаком. Всего исследователи проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны на протяжении 25 лет и пришли к выводу, что меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание обладатели второй группы крови.

Кстати, недавно Роспотребнадзор дал рекомендации по тому, как не заболеть раком. В ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира. Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки - это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

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