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Ведущий шоу «Поедем, поедим» начал второй день съемок в Коми и оделся в оленьи шкуры

Ведущий шоу «Поедем, поедим» начал второй день съемок в Коми и оделся в оленьи шкуры

26 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото пресс-службы администрации Ижемского района
Знаменитый итальянец собирался прыгнуть через нарты, а затем метнуть аркан и топор

В Ижме стартовал второй день съемок кулинарного шоу на НТВ с итальянским поваром Федерико Арнальди. Об этом сообщает администрация Ижемского района.

26 февраля на главной площади в Ижме ведущий «Поедем, поедим» Федерико Арнальди водил хороводы с артистами-самодеятелями под звуки гармони и изучал традиционный праздник ижемцев  - Луда. Свою куртку итальянец на весь день сменил на малицу – традиционную одежду оленеводов.

После этого воспитанники детского центра планировали показать съемочной группе мастер-класс по северному многоборью. Знаменитый итальянец собирался прыгнуть через нарты, а затем метнуть аркан и топор на дальность. В конце съемочная группа отправится в деревню Вертеп, где ижемки расскажут о секретах выпекания коми шанег.

Кстати, передача «Поедем, поедим!» уже бывала в Коми. Тогда ведущим был Джон Уоррен, который посетил наш край в 2016 году. Он побывал на знаменитом плато Маньпупунер и даже увидел знаменитый грибной переулок в Сыктывкаре. Американец отведал лосиного молока и приготовил любимое блюдо самого Ивана Грозного – стерлядь с жареной брусникой. А в 2018 году он снова вернулся, чтобы рассказать о каменных болванах, как о чуде света в своем рейтинге.

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