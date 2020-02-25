Знаменитый ведущий шоу «Поедем, поедим» приехал в Коми (видео)

В Ухту прибыла группа телеканала НТВ, которая снимает новый выпуск программы «Поедем, поедим», где в роли ведущего сейчас выступает знаменитый итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди. О том, как встретили гостей в Коми, сообщает пресс-служба ухтинской мэрии. День начался с шуточного соревнования, которое хорошо знакомо ухтинским студентам – «живого керлинга». Именно в нем приняли участие ведущий и его команда. Гость отметил, что так далеко на севере, как в Коми, он еще не бывал:

- Когда вышел из самолёта, то сказал «ух ты, я в Ухте!», видимо это всё же не просто смешной каламбур, а в хорошем смысле искреннее удивление и эмоции, - поделился Федерико Арнальди.

Кроме того, в сети появился душевный видеоролик, где итальянец подробно рассказывает о том, как началось его знакомство с Россией, а в особенности, с ее севером. Здесь он рассказывает о том, как видит местные нравы, чем ему так полюбилась страна многом другом.

Напомним, съемочная группа намерена побывать в значимых для истории региона местах, на главных туристических объектах и приготовить традиционные коми блюда. Съемки пройдут в Ухте и Ижемском районе. Последний день - 27 февраля.

Кстати, передача «Поедем, поедим!» уже бывала в Коми. Тогда ведущим был Джон Уоррен, который посетил наш край в 2016 году. Он побывал на знаменитом плато Маньпупунер и даже увидел знаменитый грибной переулок в Сыктывкаре. Американец отведал лосиного молока и приготовил любимое блюдо самого Ивана Грозного – стерлядь с жареной брусникой. А в 2018 году он снова вернулся, чтобы рассказать о каменных болванах, как о чуде света в своем рейтинге.

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