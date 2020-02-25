Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
Знаменитый ведущий шоу «Поедем, поедим» приехал в Коми (видео)

Знаменитый ведущий шоу «Поедем, поедим» приехал в Коми (видео)

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео Евгения Гроха / Федерико Арнальди рассказывает о России
Коми зима понравилась гостю больше сибирской

В Ухту прибыла группа телеканала НТВ, которая снимает новый выпуск программы «Поедем, поедим», где в роли ведущего сейчас выступает знаменитый итальянский музыкант и кулинарный эксперт Федерико Арнальди. О том, как встретили гостей в Коми, сообщает пресс-служба ухтинской мэрии.День начался с шуточного соревнования, которое хорошо знакомо ухтинским студентам – «живого керлинга». Именно в нем приняли участие ведущий и его команда. Гость отметил, что так далеко на севере, как в Коми, он еще не бывал:

- Когда вышел из самолёта, то сказал «ух ты, я в Ухте!», видимо это всё же не просто смешной каламбур, а в хорошем смысле искреннее удивление и эмоции, - поделился Федерико Арнальди.

Кроме того, в сети появился душевный видеоролик, где итальянец подробно рассказывает о том, как началось его знакомство с Россией, а в особенности, с ее севером. Здесь он рассказывает о том, как видит местные нравы, чем ему так полюбилась страна многом другом.

Напомним, съемочная группа намерена побывать в значимых для истории региона местах, на главных туристических объектах и приготовить традиционные коми блюда. Съемки пройдут в Ухте и Ижемском районе. Последний день  - 27 февраля.

Кстати, передача «Поедем, поедим!» уже бывала в Коми. Тогда ведущим был Джон Уоррен, который посетил наш край в 2016 году. Он побывал на знаменитом плато Маньпупунер и даже увидел знаменитый грибной переулок в Сыктывкаре. Американец отведал лосиного молока и приготовил любимое блюдо самого Ивана Грозного – стерлядь с жареной брусникой. А в 2018 году он снова вернулся, чтобы рассказать о каменных болванах, как о чуде света в своем рейтинге.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Видео Еда Необычное

Читайте также: Знаменитое кулинарное шоу «Поедем, поедим!» снимут в Коми

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре завершились поиски глухого таксиста Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Сыктывкарцев приглашают стать участниками масштабного проекта о Великой Отечественной войне Читать
вчера
Топ 10 велосипедов от 5 до 70 тысяч рублей, которые продают в Сыктывкаре Читать
22 февраля
Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram Читать
Посмотреть все
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
21 февраля Тест-драйв нового ŠKODA KAROQ: очередь из желающих прокатиться растянулась на два дня (фото)
Загрузка...

Новости России и мира

20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru