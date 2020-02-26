Эксперты назвали количество чиновников в Коми и их зарплаты

В Сети появилась информация о количестве чиновников и их зарплатах за 2018 год. Общее число работников госорганов и местного самоуправления составило 17 тысяч 608 человек. Об этом сообщает Комистат.

В отчете указано, что к концу 2018 года численность чиновников Республики Коми, которые служат в федеральных структурах, составила 85% от общего числа, а еще 15% заняты в республиканских структурах. Средняя зарплата в федеральных госорганах почти на половину превысила среднемесячную зарплату по региону, которая, на секундочку, составляла тогда 50 тысяч 186 рублей.

Средняя зарплата работающих в госорганах Республики Коми - превысила ее на 28,3 %, а среднемесячная зарплата работников органов местного самоуправления оказалась меньше среднереспубликанского уровня на 16,9 %. Кстати, средняя зарплата в Коми за декабрь 2019 года составила 66 130 рублей. Больше всего получали страховщики и финансисты, меньше всего - продавцы.

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