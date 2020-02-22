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Названа средняя зарплата в Коми за декабрь 2019-го

Названа средняя зарплата в Коми за декабрь 2019-го

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
По сравнению с ноябрьскими показателями она выросла

Средняя зарплата в Коми за декабрь прошлого года составила 66 130 рублей. Больше всего получали страховщики и финансисты, меньше всего - продавцы. Об этом сообщают в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

В Комистате продолжают высчитывать среднюю зарплату в республике за прошедшие месяцы. На этот раз настал черед декабря 2019-го.

Как показала статистика, в последний месяц ушедшего года средняя номинальная начисленная заработная плата в Коми ощутимо выросла и составила ни много ни мало 66 130 рублей. Очевидно, такими большими цифры стали из-за того, что в преддверии праздников многим жителям республики были выданы щедрые премии и так называемые тринадцатые получки.

Если же говорить о картине, которая складывается в конкретных отраслях, то тут обошлось без сюрпризов. Больше всех по-прежнему получают страховщики и финансисты - зарплаты по 137 тысяч рублей считались у них под Новый год обыденностью. Ненамного отстали научные работники и нефтяники с газовиками - в декабре им выдали в среднем по 135 и 133 тысяч соответственно. Ну а самые скромные зарплаты были, как обычно, у продавцов розничных магазинов и трудящихся, занятых в сфере услуг. У этих людей оклады зачастую не дотягивали до отметки в 30 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года средняя зарплата по региону составляла всего 50 400 рублей, в декабре 2018-го - 60 400 рублей.

А какая зарплата у вас? Пишите в комментариях под новостью

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