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В России ко Дню Победы ветеранам раздадут бесплатные кнопочные телефоны

В России ко Дню Победы ветеранам раздадут бесплатные кнопочные телефоны

26 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Представители операторов отметили, что компании поддержали проведение акции

Сотовые операторы и Правительство России договорились о выдаче ветеранам Великой Отечественной войны бесплатных кнопочных телефонов. Это произойдет ко Дню Победы, о чем со ссылкой на Минкомсвязи сообщают «Известия».

Предполагается, что услуги связи для ветеранов, как и сами телефоны, будут бесплатными. Эксперты подсчитали, что на устройства могут потратить до 50 миллионов рублей, а на услуги связи  - до 80 миллионов рублей в год. Представители операторов отметили, что компании поддержали проведение акции. Также отмечается, что, несмотря на снижение продаж кнопочных телефонов, они по-прежнему востребованы. Сейчас доля таких устройств в общих продажах составляет 27%.

Кстати, помимо телефонов ветераны получат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР.

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