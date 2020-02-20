Стало известно, когда ветераны войны получат 75 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам войны в честь 75-летия Великой Победы. Как рассказали в Пенсионном фонде, деньги поступят вместе с пенсией.

Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Выплату в размере 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Жители Коми получат выплату в апреле-мае 2020 года. Она будет доставлена вместе с пенсией и другими социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, выплаты будут произведены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся у ПФР.

Единовременные выплаты к 75-летию Победы получат 3773 жителя Коми, из них 116 – это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 774 - вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, 42 - жители блокадного Ленинграда, 223 - узники концлагерей, 2618 - труженики тыла.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»