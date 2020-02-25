За капиталом за рождение первенца обратились 111 матерей Коми

Семейный капитал при рождении первого ребенка, который ввели в Коми с 2020 года по инициативе главы региона Сергея Гапликова, получат уже более сотни матерей. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В Минтруда республики напомнили, что сумма капитала составляет 150 тысяч рублей и предоставляется исключительно из бюджета региона абсолютно всем семьям, которые, начиная с 1 января 2020 года обзавелись первенцем. Выплату можно использовать для решения таких вопросов, как улучшение жилищных условий и многого другого.

В ведомстве отметили высокую заинтересованность жителей республики новой мерой поддержки:

- По поводу предоставления регионального капитала при рождении первенца граждане обращаются в центры соцзащиты практически ежедневно. Это говорит о том, что выплата актуальна, она людям нужна. Реальный эффект от ее введения будет по-настоящему заметен немного позже. На сегодняшний день заявления на получение сертификата подали 111 жительниц Коми. Пока это треть женщин, которые с начала года родили первого ребенка. Мы ожидаем, что с каждым месяцем число обращений будет увеличиваться. Ведь эта выплата действует меньше двух месяцев, а женщинам, которые впервые стали мамами, нужно время, чтобы освоиться в своем новом статусе, привыкнуть к новому режиму дня, только потом они обращаются за получением сертификата, - рассказали в Минтруда Коми.

В ведомстве также посоветовали не откладывать получение сертификата. Прежде всего, это касается молодых родителей, которым нужно оплачивать жилищный или ипотечный кредит. На эти цели средства можно направить сразу же после получения сертификата. Средства также можно направить на образование, медуслуги, перепланировку квартиры, ремонт или капремонт жилья. Семьи также вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тыс. рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

Как отметили в Минтруде Коми, введение в республике РСК при рождении первого ребенка предвосхитило тренды развития государственной социальной политики, которые озвучил в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин:

- РСК при рождении первенца комплексно дополняет другие меры поддержки семей с детьми, как уже действующие в России и республике, так и те, которые по предложению Президента скоро будут введены в стране. Наш региональный капитал при рождении первого ребенка уже работает. В этой части республика выступила новатором, опередила федеральные установки развития соцполитики, - сказали в республиканском Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

В ведомстве подчеркнули, что в общем комплексе пособий и выплат семьям с детьми РСК при рождении первенца позволяет более системно и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных категорий семей - как молодых с одним ребенком, так и многодетных. Эта мера поддержки поможет достижению национальных целей, которые поставлены нацпроектом «Демография».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»