В правительстве Коми посоветовали не затягивать с подачей заявления на маткапитал за первенца

В правительстве Коми рассказали, сколько жительниц республики уже подало заявления на получение маткапитала за первого ребенка. Также там посоветовали не откладывать возню с документами в долгий ящик. Об этом сообщает Комиинформ.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми рассказали, как обстоят дела с выдачей региональн ого семейн ого капитал а жительницам республики, родившим в этом году первого ребенка. Также в ведомстве дали совет тем, кто рассчитывает на получение заветных 150 тысяч рублей в этом году.

По словам чиновников, региональны й семейны й капитал очень интересен жителям Коми . За консультациями по вопросам его оформления молодые матери и отцы обращаются почти каждый день . Тем не менее, до реальных действий дошло пока что у очень немногих новоиспеченных родителей: с начала года и до настоящего момента в органы соцзащиты поступило всего чуть более сотни заявлений на получение денег . Между тем пер вые дети с 1 января 2020-го появились более чем в 300 семьях республики .

И хотя оснований бить тревогу у Минтруда нет, там все-таки предупреждают жителей региона: с подачей заявления на получение маткапитала за первенца лучше не затягивать. Как известно, гасить ипоте чные кредиты крупными суммами - а именно на эти цели намерено потратить деньги абсолютное большинство молодых мам и пап - выгоднее в первые годы с момента их одобрения. Да и вообще, решение любых жилищных вопросов - таких, например, как ремонт - лучше не откладывать в долгий ящик, когда в семье есть дети.

Напомним, р егиональный семейный капитал - новая мера поддержки семей, действующая в республике с 1 января 2020 года. Его можно использовать на приобретение, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья , погашение ипотечного кредита, образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку. Т акже семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой в размере до 25 тыс яч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

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