В правительстве Коми посоветовали не затягивать с подачей заявления на маткапитал за первенца

В правительстве Коми посоветовали не затягивать с подачей заявления на маткапитал за первенца22 февраля 2020
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Фото из архива "Pro Города"
Медлить невыгодно
В правительстве Коми рассказали, сколько жительниц республики уже подало заявления на получение маткапитала за первого ребенка. Также там посоветовали не откладывать возню с документами в долгий ящик. Об этом сообщает Комиинформ.
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми рассказали, как обстоят дела с выдачей регионального семейного капитала жительницам республики, родившим в этом году первого ребенка. Также в ведомстве дали совет тем, кто рассчитывает на получение заветных 150 тысяч рублей в этом году.
По словам чиновников, региональный семейный капитал очень интересен жителям Коми. За консультациями по вопросам его оформления молодые матери и отцы обращаются почти каждый день. Тем не менее, до реальных действий дошло пока что у очень немногих новоиспеченных родителей: с начала года и до настоящего момента в органы соцзащиты поступило всего чуть более сотни заявлений на получение денег. Между тем первые дети с 1 января 2020-го появились более чем в 300 семьях республики.
И хотя оснований бить тревогу у Минтруда нет, там все-таки предупреждают жителей региона: с подачей заявления на получение маткапитала за первенца лучше не затягивать. Как известно, гасить ипотечные кредиты крупными суммами - а именно на эти цели намерено потратить деньги абсолютное большинство молодых мам и пап - выгоднее в первые годы с момента их одобрения. Да и вообще, решение любых жилищных вопросов - таких, например, как ремонт - лучше не откладывать в долгий ящик, когда в семье есть дети.
Напомним, региональный семейный капитал - новая мера поддержки семей, действующая в республике с 1 января 2020 года. Его можно использовать на приобретение, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья, погашение ипотечного кредита, образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку. Также семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой в размере до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.
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