Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
В правительстве Коми посоветовали не затягивать с подачей заявления на маткапитал за первенца

В правительстве Коми посоветовали не затягивать с подачей заявления на маткапитал за первенца

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Медлить невыгодно

В правительстве Коми рассказали, сколько жительниц республики уже подало заявления на получение маткапитала за первого ребенка. Также там посоветовали не откладывать возню с документами в долгий ящик. Об этом сообщает Комиинформ.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми рассказали, как обстоят дела с выдачей регионального семейного капитала жительницам республики, родившим в этом году первого ребенка. Также в ведомстве дали совет тем, кто рассчитывает на получение заветных 150 тысяч рублей в этом году.

По словам чиновников, региональный семейный капитал очень интересен жителям Коми. За консультациями по вопросам его оформления молодые матери и отцы обращаются почти каждый день. Тем не менее, до реальных действий дошло пока что у очень немногих новоиспеченных родителей: с начала года и до настоящего момента в органы соцзащиты поступило всего чуть более сотни заявлений на получение денег. Между тем первые дети с 1 января 2020-го появились более чем в 300 семьях республики.

И хотя оснований бить тревогу у Минтруда нет, там все-таки предупреждают жителей региона: с подачей заявления на получение маткапитала за первенца лучше не затягивать. Как известно, гасить ипотечные кредиты крупными суммами - а именно на эти цели намерено потратить деньги абсолютное большинство молодых мам и пап - выгоднее в первые годы с момента их одобрения. Да и вообще, решение любых жилищных вопросов - таких, например, как ремонт - лучше не откладывать в долгий ящик, когда в семье есть дети.

Напомним, региональный семейный капитал - новая мера поддержки семей, действующая в республике с 1 января 2020 года. Его можно использовать на приобретение, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья, погашение ипотечного кредита, образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку. Также семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой в размере до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Дети Закон

Читайте также: Сыктывкарцы о выплатах за рождение первенца: «Тут даже ипотеку не взять, какой ребенок?»

Новость дня

Сыктывкарцам предложили выбрать, что благоустроить в городе в первую очередь Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Зимние радости и мечты о лете: 8 очаровательных сыктывкарок из Instagram Читать
вчера
В конкурсе «Мисс улыбка» появилось 13 новых участниц (фото) Читать
вчера
День вокалиста: сыктывкарские певцы рассказали о закулисье профессии Читать
Посмотреть все
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
14 февраля Как сэкономить при покупке автомобиля до 159 тысяч рублей?
Загрузка...

Новости России и мира

20 февраля
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
20 февраля
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru