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«Лучше бы новую построили»: сыктывкарцы о восстановлении сгоревшей школы в Кируле

«Лучше бы новую построили»: сыктывкарцы о восстановлении сгоревшей школы в Кируле

25 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города» / В последний раз здание сильно пострадало в огне
Мнения жителей разделились

В Сыктывкаре планируют восстановить здание школы №13, которое сгорело более 10 лет назад. Как отмечается, на проектную документацию по восстановлению образовательного учреждения в Кируле готовы выделить 4,5 миллиона рублей из республиканского бюджета. Некоторых горожан возмутило такое решение. Они высказали свое мнение в комментариях в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости».

Многие сыктывкарцы заявили о том, что восстанавливать здание уже бессмысленно:

- 10 лет стояла. Мы выросли в этом дворе. Турники, каток, горка, а тут бац... Решили восстановить. Там сносить и строить только!! - считает Анастасия Кускова.

- А там есть что восстанавливать? - интересуется Лариса Елькина-Стесева.

- Сперва разваливали, лет этак двадцать, а теперь восстановить решили. Что-то сомневаюсь, - пишет Андрей Лыюров.

- Кому это надо?! - негодует Ирина Бабина.

В то же время, часть сыктывкарцев считают, что выделенные средства стоит потратить разумнее:

- Новую поликлинику отказались вводить в действие! Зато убогое гнилое здание восстановить есть силы и возможности! Давайте адекватно рассуждать, что для вас важнее, - беспокоится Евгений Старцев.

- Лучше бы новую построили, - считает Оля Иванова.

- Легче новую построить по такому же проекту, чем эту гниль восстановить, - утверждает Сергей Захаров.

Но некоторые жители города думают, что деньги так и не будут использованы по назначению:

- Деньги некуда девать, надо их отмыть, - предполагает Вениамин Кызъюров.

Кстати, в 2017 году постройку пытались сдать по той же цене, но торги не состоялись, так как никто не подал заявку. А чуть позже, 28 мая того же года, здание вновь объяло пламя. Его потушили, но пожар был таким сильным, что горожане могли видеть его даже с большого расстояния.

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Люди говорят Пожар Школа

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