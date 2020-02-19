Знаменитое кулинарное шоу «Поедем, поедим!» снимут в Коми

22 февраля в Коми начнет свою работу программа «Поедем, поедим!» с ведущим Федерико Арнальди – итальянским музыкантом и кулинарным экспертом. Он посетит с визитом Ухту и Ижемский район, о чем сообщает телеканал НТВ.

Съемочная группа намерена побывать в значимых для истории региона местах, на главных туристических объектах и приготовить традиционные коми блюда. Съемки пройдут в Ухте и Ижжемском районе. Последний день - 27 февраля.

Кстати, передача «Поедем, поедим!» уже бывала в Коми. Тогда ведущим был Джон Уоррен, который посетил наш край в 2016 году. Он побывал на знаменитом плато Маньпупунер и даже увидел знаменитый грибной переулок в Сыктывкаре. Американец отведал лосиного молока и приготовил любимое блюдо самого Ивана Грозного – стерлядь с жареной брусникой. А в 2018 году он снова вернулся, чтобы рассказать о каменных болванах, как о чуде света в своем рейтинге.

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