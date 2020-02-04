В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть раком

Онкология – одно из самых страшных заболеваний, поэтому людей часто интересует, как не стать его жертвой. И действительно, существуют определенные рекомендации. Именно их привел Роспотребнадзор.

Так, в ведомстве отметили, что почти 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нездоровым питанием, недостаточной физической активностью, употреблением табака и алкоголя. Также специалисты напомнили, что здоровый образ жизни включает в себя физическую активность, включение в свой рацион овощей, фруктов рыбьего жира.

Отмечается, что чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из красного мяса повышает риск развития колоректального рака. Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление продуктов глубокой переработки— это колбасы, наггетсы, пицца и другие.

Развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках может быть связано с ожирением и избыточной массой тела. Следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой. Согласно исследованиям, употребление рыбьего жира может снижать риск возникновения новообразований. Больше есть овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом.

Кстати, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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