В Коми льготный проезд на автобусах планируют сделать по банковским или транспортным картам

Электронные носители заменят бумажные социальные проездные билеты. Соответствующий проект Постановления Правительства Республики Коми представил министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин на заседании регионального Правительства, которое 21 февраля провел Сергей Гапликов.

- Мы продолжаем совершенствовать систему предоставления социальных услуг для наших граждан. Проект постановления, который мы рассматриваем, касается обеспечения равной доступности проезда на пассажирском транспорте для льготных категорий граждан. Вопрос непростой. Знаю, что для его решения необходимо было задействовать большое количество организаций. Это и банки, и перевозчики, нюансов много. Поэтому до повсеместного внедрения этой технологии в республике сначала необходимо испытать её, апробировать, чтобы у граждан не возникало никаких вопросов, и поездка в общественном транспорте была для них комфортной и удобной, - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Как сообщил Илья Семяшкин, проектом постановления предлагается утвердить правила проезда по транспортной или банковской карте в автобусах на муниципальных маршрутах льготных категорий граждан, которые имеют право проезда по социальным проездным билетам.

- При использовании транспортных или банковских карт гражданам не нужно будет каждый месяц обращаться в пункты продажи социальных проездных билетов и выстаивать там очередь, чтобы приобрести билет. Они получат электронную карту, которую смогут пополнять в удобное для себя время через банковские терминалы или онлайн-сервисы, - сообщил министр.

Такие изменения предлагается реализовать на территории двух городских округов – в Ухте и Сыктывкаре. В Ухте транспортные карты начнут выдавать в марте 2020 года, проезд по ним станет возможен с 1 апреля 2020 года. В Сыктывкаре выдача карт планируется с апреля 2020 года, а проезд по ним – с 1 июня 2020 года.

- Различные сроки вступления в силу устанавливаются с учётом времени, которое необходимо для выбора оператора автоматизированной системы оплаты проезда и выдачи транспортных карт гражданам, - пояснил Илья Семяшкин.

Он особо подчеркнул, что порядок проезда для граждан останется прежним: как и ранее, проезд на городских маршрутах будет предоставляться без ограничения количества поездок.

Работа по выдаче транспортных карт для льготного проезда будет организована на базе учреждений социальной защиты населения Ухты и Сыктывкара. Изготовливать транспортные карты и обеспечивать работу автоматизированной системы оператор будет без привлечения бюджетных средств.

Напомним, недавно в приложении для смартфона «2ГИС» появилась новая функция. Она позволяет отслеживать автобусы в реальном времени. Благодаря приложению теперь можно заранее узнать, когда приедет автобус. Увидеть перемещение транспорта можно, если нажать на значок остановки на карте в «2ГИС». В приложении отражены автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 33, 36, 38, 46, 54, 55, 107, 112, 114.

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