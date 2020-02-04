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В Сыктывкаре появилась онлайн-карта перемещений автобусов

В Сыктывкаре появилась онлайн-карта перемещений автобусов

04 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Нововведение помогает заранее узнать, когда лучше выходить на остановку

В приложении для смартфона «2ГИС» появилась новая функция. Она позволяет отслеживать автобусы в реальном времени. Об этом напоминает пресс-служба САТП №1.

Благодаря приложению теперь можно заранее узнать, когда приедет автобус. Увидеть перемещение транспорта можно, если нажать на значок остановки на карте в «2ГИС»:

- Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чем ехать. Другой вариант - ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку, - говорят на предприятии.

Важно, что функция работает, только если есть подключение к интернету. Информация поступает через спутник ГЛОНАСС и обновляется с минимальной задержкой.

- Если автобус задержался в пробке или сошел с маршрута по любой другой причине, через 30 секунд изменения уже отобразятся на карте. В приложении отражены автобусы, курсирующие по маршрутам №1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 33, 36, 38, 46, 54, 55, 107, 112, 114, - отметили в САТП№1.

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А вы будете отслеживать автобусы? Делитесь в комментариях.

Высокие технологии Необычное Общественный транспорт

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