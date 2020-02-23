В России за вредность работы вместо молока смогут давать деньги

Ранее работодатель был обязан выдавать продукты в качестве компенсации за вредность, а прописана эта норма была в 222 статье Трудового кодекса. Теперь же предприятие может выбрать, выдать молоко, молочные продукты или просто деньги. Об этом сообщают российские СМИ.

В начале января в Москве сотрудницу Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко оштрафовали на зарплату в 50 тысяч рублей за то, что она выдавала медработникам молоко «за вредность». В сумме врачи и медсестры клиники получили 56 тысяч литров этого продукта стоимостью 3,3 миллиона рублей. Как отмечает БНК, сейчас молоко и кефир в столице Коми выдают в некоторых медучреждениях, а на некоторых предприятиях люди получают сухое молоко.

Кстати, если у вас вредная или нервная работа, то вам лучше почаще высыпаться. Как это сделать и от чего следует воздержаться, рассказала Заведующая отделением мониторинга здоровья Центра медицинской профилактики Коми Марина Комлева на прямой линии главы Коми.

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