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Как выспаться и чего нельзя делать на ночь: советы врача

Как выспаться и чего нельзя делать на ночь: советы врача

21 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vv-34.ru
Днем спать можно не дольше 15-30 минут

Быстро заснуть зачастую становится для человека серьезной проблемой. Как это сделать и от чего следует воздержаться, рассказала Заведующая отделением мониторинга здоровья Центра медицинской профилактики Коми Марина Комлева на прямой линии главы Коми, пишет БНК.

По словам врача, сон всегда должен быть достаточным для человека. Минимум это 6-7 часов. К тому же надо ежедневно ложиться спать в одно и то же время, ведь соблюдение режима позволит организму эффективно восстанавливаться. Также своими советами поделилась врач отделения профилактики Сыктывкарской поликлиники №3 Мария Морохина, которая рассказала, что лучший сон — с 21 часов до полуночи.

Именно в это время рекомендуется засыпать, чтобы восстановление организма было максимально быстрым и продуктивным. Днем спать тоже можно, но недолго, достаточно 15-30 минут. Еще одной рекомендацией врачей стал совет не наедаться перед сном. Разница между приемом пищи и сном должна быть три часа. При этом еда не должна быть обильной и жирной. Тогда отдых будет наиболее продуктивным, организм легче переварит продукты питания.

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Еда Здоровье

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