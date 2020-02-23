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В Коми застрелили огромного 50-килограммового волка (фото)

В Коми застрелили огромного 50-килограммового волка (фото)

23 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vperedgazeta.ru
Численность серых хищников за последние три года выросла в 3 раза

На днях в деревне Оквад Усть-Вымского района охотникам удалось добыть настоящего матерого волка. Его нашли по следам и выжали из леса на болото, где все и закончилось. Об этом сообщает газета «Вперед».

Все началось с того, что фермер Емзари Дарсалия вез своих работников на ферму в Оквад, как вдруг из темноты свет фар выхватил крупного волка, который, завидев авто, убежал в лес. Тогда Емзари и еще один охотник решили найти хищника и вскоре, сев на снегоходы, отправились по следу. Волк оказался в чаще леса, откуда охотники «выжали» его к болоту, где и застрелили.

Волк оказался по-настоящему огромным. Упитанный зверь весил 50 килограммов, что между делом – максимальный вес для здешних хищников. Крупнее могут быть лишь волки из Якутии, Канады и с Аляски, где эти животные вырастают до 80 килограммов. К слову, в этом году в Коми добыли уже 35 волков, а за их шкуры по-прежнему выдают вознаграждение. Всего в этом году разрешено отстрелить 322 особи.

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Животные

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