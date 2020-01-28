Названа средняя зарплата жителей Коми за ноябрь 2019-го

Доходы жителей Коми стали снижаться. Средняя зарплата по региону упала на 1,2%. Об этом сообщает Комистат.

Как рассказали в ведомстве, В ноябре 2019 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 50,4 тысячи рублей. В сравнении с тем же периодом 2018 года она упала на 1,2%. Ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 1,5%.

Так, в образовании средняя заработная плата в ноябре 2019 года составила 38,5 тысячи рублей, здравоохранении и предоставлении социальных услуг - 46,7 тысячи рублей, культуре и спорте - 43,9 тысячи рублей. Самая высокая зарплата традиционно в сфере добычи полезных ископаемых - 88,5 тысячи рублей.

Кстати, недавно портал PG11.ru выяснил, стало ли дороже жить в Республике Коми по сравнению с уже таким далеким 2010 годом. Что же изменилось за эту декаду, читайте ПО ССЫЛКЕ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А какие изменения заметили лично вы? Расскажите в комментариях.