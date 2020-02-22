Ветеранам ВОВ из Коми вручили медали по случаю 75-летия Победы

21 февраля в столице Коми вручали первые медали по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Их получили 10 человек. Об этом сообщается на Официальном портале Республики Коми.

Вчера, 21 февраля, в здании Правительства Республики Коми прошло торжественное собрание в честь предстоящего большого праздника - Дня защитника Отечества. На мероприятие были приглашены как действующие военнослужащие, так и ветераны Вооруженных Сил - в частности, участники Великой Отечественной войны.

Чествовал собравшихся Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Он выступил перед виновниками торжества с речью, в которой подчеркнул важность роли Вооруженных Сил в судьбе России. Также губернатор напомнил о близости очередной юбилейной даты со дня окончания Великой Отечественной войны. Произнеся теплые слова в адрес миллионов людей, руками которых ковалась Победа, Сергей Гапликов призвал почтить минутой молчания память тех из них, кто не дожил до настоящего времени.

В продолжение мероприятия Глава Коми вручил первые в республике юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В соответствии с Указом Президента Российской Федерации ими награждены 10 человек. Среди них пять участников Великой Отечественной войны - Антонина Быховец, Николай Гайворонский, Николай Князев, Владимир Пономарев и Николай Рочев, - четыре труженика тыла - Елизавета Игнатова, Александр Коротков, Геннадий Стрелов и Эдуард Матюшин, - и один бывший несовершеннолетний узник концлагерей - Николай Сурков.

Напомним, медали - не единственное, чем выразят признательность ветеранам в этом году. Помимо них участники и инвалиды войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также Финской и Японской кампаний, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и блокадники получат разовую выплату в размере 75 тысяч рублей. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выдадут по 50 тысяч рублей.

А как вы порадуете ветеранов в этом году? Пишите в комментариях под новостью

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