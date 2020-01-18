К 75-летию Победы ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей

Ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям выплатят по 75 тысяч рублей единовременно, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают «Известия».

Как отметил президент, такая мысль пришла ему утром 18 января:

- Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч рублей для тружеников тыла, — сказал глава государства во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Музее обороны и блокады Ленинграда.

Также Владимир Путин напомнил, что государство всегда оказывало поддержку ветеранам. Обычно к праздникам им выплачивали 10 тысяч рублей, а труженики тыла получали 5 тысяч рублей.

Напомним, недавно Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а именно – предложил выдавать материнский капитал с рождением первенца. При этом за второго выплату увеличат на 150 тысяч, и она составит 616 000 рублей. А за третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

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