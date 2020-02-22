Подростки, которые пропадают в торговых центрах Сыктывкара, объяснили свое поведение

Сыктывкарские полицейские выяснили, почему молодежь столицы Коми проводит так много времени в торговых центрах. Оказывается, парням и девушкам больше элементарно некуда пой ти. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.



На неделе сыктывкарские полицейские вместе с членами общественных организаций Коми провели масштабный рейд по торгово-развлекательным центрам столицы республики. В ходе мероприятия стражи порядка и их добровольные помощники наконец-то получили ответ на вопрос, давно интересовавший не только их самих, но и рядовых горожан .



Как объяснили в МВД по Коми, одной из целей рейда была профилактика подростковой преступности. В связи с этим правоохранители обращали особое внимание на молодых людей и девушек, «кучкующихся» на фуд-кортах и возле скамеек. Как известно, многие из них проводят в торговых галереях практически все время, свободное от учебы и сна. Заговорив с охранниками, следящими за порядком в одном из комплексов, полицейские решили воспользоваться моментом и спросить у собеседников, не знают ли те, почему молодежь так тянет в мир ярких вывесок, фуд-кортов и эскалаторов. Ответ был краток: оказывается, подростки считают, что идти им больше просто некуда.



Подводя итог беседе, правоохранители посоветовали охранникам по возможности обращаться к ним в случае поимки несовершеннолетних, нарушающих общественный порядок. Сотрудники службы безопасности, в свою очередь, попросили гостей в погонах заходить почаще.

Кстати, дорожная полиция Сыктывкара тоже не так давно проводила рейды. Один из них прошел 4 февраля, другой - 14-го. Основной целью обоих мероприятий было выявление перевозчиков-нелегалов.

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