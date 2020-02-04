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В Сыктывкаре ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров (фото)

В Сыктывкаре ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров (фото)

04 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Сычева / В Сыктывкаре ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров
Инспекторы ГИБДД выявили несколько нарушений

В Сыктывкаре инспекторы ГИБДД устроили рейд, на котором ловили водителей такси и автобусов, которые нелегально перевозят пассажиров. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии.Рейд начался в 9.00. На протяжении двух часов сотрудники ГИБДД, Управления государственного дорожного надзора и отдела транспорта Минпрома останавливали такси, автобусы и обычные автомобили, чтобы выявлять нарушения.

Водитель первого такси, которое остановили в самом начале рейда, сообщил, что он вовсе не перевозит пассажиров, а отметки компании на борту - всего лишь реклама. Традиционный «смартфон таксиста» водитель быстро убрал. Необходимых для таксиста документов у мужчины не было. Номер автомобиля зафиксировали, а водителя отпустили. Владимир Котов, начальник отдела транспорта Минпрома Республики Коми рассказал, что сотрудники Минпрома будут делать дальше:

- В автомобиле пассажиров нет и мы не можем утверждать, что он действительно работает в такси. Но никто не мешает нам спросить перевозчика, чья реклама была на машине, осуществлял ли он заказы. И потом уже предъявить претензию водителю, как легальному таксисту. У легального таксиста должен был быть путевой лист с отметкой медика и механика. Если у легального таксиста всего этого нет, то ему грозит штраф около 9 тысяч рублей. Наша задача - не просто оштрафовать какое-то число таксистов, а добиться, чтобы правила были едины, чтобы их соблюдали.

Владимир уверен, что совсем скоро таксисты без необходимых документов перестанут проезжать место, где проводится рейд:

- У таксистов система связи налажена очень хорошо и скоро стоимость проезда между Эжвой и Сыктывкаром сильно вырастет, потому что таксисты будут сбрасывать заказы.  

Второй остановленный водитель такси имел при себе все необходимые документы.А вот третьему таксисту пришлось задержаться. В салоне автомобиля находился пассажир, который подтвердил, что вызывал машину в качестве такси. Также в машине были все приспособления, необходимые для работы таксиста. Цветографические обозначения на автомобиле тоже присутствовали. А вот путевого листа с необходимыми отметками у водителя не было.

- Сейчас сотрудники дорожно-патрульной службы опрашивают пассажира и водителя. На основании всей полученной информации составят рапорт, который направят в отдел лицензирования Минпрома. Этот отдел будет рассматривать вопрос о возбуждении административного дела по факту нелегальной перевозки пассажиров. Также отправим запрос в компанию, отметки которой есть на автомобиле водителя, чтобы определить, регулярно ли водитель занимается перевозками пассажиров, - объяснил Владимир Котов.

Государственный инспектор безопасности дорожного движения Антон Платто рассказал, что кроме такси за рейд остановили 3 автобуса - маршрута «Сыктывкар - Микунь», городского маршрута №33 и один автобус, который принадлежит одной из организаций города. Ни одного нарушения среди водителей остановленных автобусов сотрудники ГИБДД не выявили.

- Такие рейды проводятся регулярно, раза 4 в месяц. Нарушения есть, конечно, но директоры фирм исправляются, неисправности устраняют. Подобная работа имеет свои плоды, - рассказал Антон Платто.

Начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Рубцова рассказала, что за январь этого года в Сыктывкаре произошло четыре ДТП с участием автобусов, из них все по вине водителей автобусов. Четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести, все случаи связаны с падением пассажира в автобусе. Интересно, что в прошлом году за январь произошло три ДТП, все не по вине водителей автобусов, а пострадавших не было вообще.Владимир Котов рассказал, зачем в автобусах камеры и кем контролируется их наличие:

- Наличие камер в автобусах определяют требования транспортной безопасности и контракты с перевозчиками. В этом году мы предусмотрели наличие двух камер, которые фиксируют все, что происходит перед автобусом и в его салоне. С 1 марта эти требования будут контролироваться как нами, так и сотрудниками ГИБДД. Автобусы часто «подрезают» другие участники дорожного движения, а пассажиры, которые едут стоя, бывает, не держатся за поручни, нарушая правила пользования транспортом. Наличие камер позволит избежать несправедливых обвинений водителей автобусов в случаях каких-либо происшествий.

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Авто ГИБДД Закон Общественный транспорт

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