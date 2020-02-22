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Выяснилось, у какого процента взрослых жителей Коми обнаружили лишний вес

Выяснилось, у какого процента взрослых жителей Коми обнаружили лишний вес

22 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Проблема коснулась значительной доли граждан

Сотрудник центра медицинской профилактики Коми заявила, что каждый пятый взрослый житель республики имеет лишний вес. Как правило, его наличие является следствием малоподвижного образа жизни. Об этом сообщает БНК.

В этот четверг, 20 февраля, в столице Коми прошла прямая линия «Факторы долголетия: советы врача». В рамках мероприятия с гражданами пообщалась в том числе завотделением мониторинга здоровья республиканского центра медицинской профилактики Марина Комлева. Она затронула такую актуальную для многих жителей региона тему, как ожирение.

По словам Комлевой, лишний вес сейчас имеет каждый пятый житель Коми. Такая картина сложилась по итогам последней диспансеризации совершеннолетних граждан, проведенной в республике в прошлом году. Что показательно, страдающие от ожирения жители региона, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. Таким образом, очевидна прямая зависимость количества набранных сверх нормы килограммов от количества часов, ежесуточно проводимых в сидячем и лежачем положении.

В продолжение темы врач отделения профилактики Сыктывкарской поликлиники №3 Мария Морохина рассказала жителям Коми, как они могут самостоятельно выяснить, есть ли у них лишний вес. Для этого, по словам специалиста, достаточно рассчитать индекс массы тела по формуле: вес в килограммах поделить на рост в сантиметрах, возведенный во вторую степень. Нормальный индекс массы тела - до 24. Если его значение составляет от 25 до 29, значит, у человека есть лишний вес. Ну а цифры от 30 и выше указывают на ожирение.

Кстати, совсем недавно не менее полезной информацией жителей Коми снабдил сыктывкарский онколог Андрей Галин. Он назвал основные факторы развития рака. Интервью со специалистом можно найти, перейдя по этой ссылке.

А какой индекс массы тела у вас? Пишите в комментариях под новостью

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