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Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака

19 февраля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Евгения Сычева / Сыктывкарский онколог назвал основные факторы развития рака
Врач советует помнить об умеренности

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Он рассказал о самых весомых факторах, влияющих на развитие рака.

Врач рассказал, что самый главный фактор - несоблюдение правил здорового образа жизни:

- Один из самых важных управляемых факторов развития злокачественных образований - несоблюдение здорового образа жизни. Риск заболеть снижается, если вы физически активны, правильно питаетесь, избегаете употребления алкоголя, наркотиков, не курите. 

Также Андрей Галин отмечает, что в мире увеличивается количество больных меланомой. Причина кроется в солнечном свете:

- Сейчас увеличивается количество случаев меланомы, основной фактор возникновения - излишняя инсоляция. Северные люди часто выезжают за рубеж, в страны Восточной Азии, но забывают о защите кожи. В Республике Коми солнца меньше, но не стоит забывать о солнцезащитных кремах и тут, ведь многие посещают солярии, да и летом бывает довольно солнечно. 

Если вы любитель красного мяса и соленого - не стоит забывать об умеренности, советует онколог:

- Злоупотребление красным мясом способствует развитию колоректального рака. Также есть исследования, согласно которым нитраты способствуют развитию различных злокачественных образований. Но какие-либо крупные, масштабные исследования, которые бы говорили о том, что это действительно так, пока никто не проводил. 

Андрей Галин также отметил важность соблюдения техники безопасности, если человек работает в месте, которое может быть причиной развития онкологического заболевания:

- Существуют и производственные факторы. Например, в строительстве используется асбест - он может способствовать раку яичников. У нас в диспансере есть радиологическое отделение, где используются лучевые методы лечения. Лучевая нагрузка тоже может способствовать развитию онкологического заболевания, поэтому очень важно соблюдать технику безопасности.

Если говорить о факторах, на которых человек не способен повлиять, то, как всегда, наш главный враг - время.

- Чаще всего раком заболевают люди старшего возраста, поэтому их здоровье требует пристального внимания. Возраст - это один из неуправляемых факторов развития злокачественного образования. 

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А как вы думаете, что еще может повлиять на вероятность развития рака? Пишите в комментариях.

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