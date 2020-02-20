Синоптики назвали причину аномально теплой зимы

Зима 2019-2020 в России выдалась по-настоящему аномальной. Она была настолько теплой, что даже в Сыктывкаре в декабре шел дождь. О том, почему это происходит, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфпнда сообщает РБК.

По словам эксперта, европейская часть России сейчас находится на южной периферии очень мощного атлантического циклона. Теплые воздушные массы Атлантики почти не охлаждаются, поэтому несутся над Западной Европой и европейской частью России. В этом году Североатлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, позволило им добраться далеко на Восток, пересечь Урал и формировать погоду в Якутии и в Хабаровском крае.

- В этом году впервые сформировались условия, когда зимой нет мощного монгольского антициклона над азиатской частью страны, который обеспечивает морозы, - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев отмечал, что в России потепление происходит быстрее, чем в среднем на планете, из-за ее расположения. Так, страна находится в поясе, где площадь суши значительно превышает площадь водной поверхности. Он пояснил, что океан позволяет нивелировать влияния изменяющихся климатических условий.

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