Как аномальная погода влияет на здоровье: мнение врача из Сыктывкара

Зима удивляет жителей Сыктывкара резкими переменами погоды. В этом году синоптики зафиксировали новый рекорд температуры: 18 февраля она поднялась до +2,6 градусов. Также синоптики рассказали, что это рекорд: в последний раз в Сыктывкаре так тепло 18 февраля было в 1976 году! Портал PG11.ru выяснил, чем жителям города могут грозить стремительные изменения погоды.

Заведующий лечебным отделением одного из санаториев-профилакториев города Евгения Осипова рассказала, что главной проблемой могут стать обострения хронических заболеваний:

- Людям комфортно жить в определенных условиях: конкретная температура, давление, влажность и так далее. Если что-то меняется, человек может чувствовать дискомфорт. При резких изменениях погоды могут давать знать о себе хронические заболевания: артриты, артрозы, сердечно-сосудистые заболевания, гипертензия, ВСД.

Врач рассказала, что нужно делать каждому человеку, чтобы изменения погоды не влияли на самочувствие:

- Чтобы чувствовать себя хорошо в любую погоду, нужно внимательно следить за хроническими заболеваниями, посещать терапевта два раза в год и по необходимости. Также важно вести здоровый образ жизни, регулярно выполнять физические упражнения. Очень важно правильно питаться, весной и осенью пить курсы витаминов.

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