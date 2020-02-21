Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
Как аномальная погода влияет на здоровье: мнение врача из Сыктывкара

Как аномальная погода влияет на здоровье: мнение врача из Сыктывкара

21 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива «Pro Города» / В 2020 году в Сыктывкаре аномально наблюдается аномально теплая зима
Людям стоит внимательнее следить за самочувствием

Зима удивляет жителей Сыктывкара резкими переменами погоды. В этом году синоптики зафиксировали новый рекорд температуры: 18 февраля она поднялась до +2,6 градусов. Также синоптики рассказали, что это рекорд: в последний раз в Сыктывкаре так тепло 18 февраля было в 1976 году! Портал PG11.ru выяснил, чем жителям города могут грозить стремительные изменения  погоды.

Заведующий лечебным отделением одного из санаториев-профилакториев города Евгения Осипова рассказала, что главной проблемой могут стать обострения хронических заболеваний:

- Людям комфортно жить в определенных условиях: конкретная температура, давление, влажность и так далее. Если что-то меняется, человек может чувствовать дискомфорт. При резких изменениях погоды могут давать знать о себе хронические заболевания: артриты, артрозы, сердечно-сосудистые заболевания, гипертензия, ВСД.

Врач рассказала, что нужно делать каждому человеку, чтобы изменения погоды не влияли на самочувствие:

- Чтобы чувствовать себя хорошо в любую погоду, нужно внимательно следить за хроническими заболеваниями, посещать терапевта два раза в год и по необходимости. Также важно вести здоровый образ жизни, регулярно выполнять физические упражнения. Очень важно правильно питаться, весной и осенью пить курсы витаминов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы ощущаете перемены погоды физически? Делитесь в комментариях.

Здоровье Медицина Мнение специалиста Погода

Читайте также: В Минздраве Коми назвали районы с самым высоким риском заражения ВИЧ

Новость дня

Сыктывкарцам предложили выбрать, что благоустроить в городе в первую очередь Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Как аномальная погода влияет на здоровье: мнение врача из Сыктывкара Читать
вчера
В конкурсе «Мисс улыбка» появилось восемь новых участниц Читать
вчера
Как проходили выборы ректора Сыктывкарского госуниверситета: репортаж с конференции Читать
Посмотреть все
19 февраля Новая машина за шесть тысяч рублей в месяц: реально ли это?
14 февраля Как сэкономить при покупке автомобиля до 159 тысяч рублей?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Синоптики назвали причину аномально теплой зимы
вчера
Выяснилось, когда в России повысят социальные пенсии
03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru