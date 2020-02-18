Синоптики зафиксировали новый рекорд температуры в Сыктывкаре

Сыктывкарская зима 2020 года удивляет жителей города самыми неожиданными изменениями погоды. Еще недавно город засыпало снегом, а теперь идет дождь. Синоптики рассказали порталу PG11.ru, ждать ли похолодания и почему же так внезапно стало тепло.

18 февраля температура в Сыктывкаре поднялась до +2,6 градусов. Синоптики объяснили, с чем связаны потепления этой зимой:

- Западными ветрами с Атлантики к нам несет массы теплого воздуха, поэтому температура периодически поднимается, - рассказала начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак.

Также синоптики рассказали, что сегодняшняя температура бъет рекорд: в последний раз в Сыктывкаре так тепло 18 февраля было в 1976 году!

- Рекорд этого дня в 1976 году - 2 градуса по цельсию. В 2020 году - 2,6 градуса выше нуля. Возможно, рекорд будет побит и завтра. 19 февраля 1995 года рекордно высокая температура была равна 1,4 градусов по цельсию, - сообщила Ольга Федоровна.

По прогнозам, уже 20 февраля температура снова начнет снижаться.

Напомним, что за день до рекордного потепления на город обрушился мощный шторм. С утра и в течение дня южный ветер усиливался до 9-14 метров в секунду с порывами 17-22 метров в секунду, местами шел сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500 метров.

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