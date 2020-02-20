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Ракета, части которой упадут в Коми, отправила на орбиту военный спутник

Ракета, части которой упадут в Коми, отправила на орбиту военный спутник

20 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото РБК
Запуск должен был состояться еще 24 января

20 февраля с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

Старт прошел в 11.24 с третьей пусковой установки космодрома. Через 10 минут от ракеты отделился вместе со спутником разгонный блок «Фрегат». В течение нескольких часов он выведет на орбиту спутник «Меридиан». Запуск должен был состояться еще 24 января, но из-за неисправностей с третьей ступенью перенесли на 20 февраля.

В связи с этим в Коми объявили повышенную опасность сразу в трех районах: Удорском, Княжпогостском и Корткеросском. Именно туда приземлятся отделяющиеся части ракеты. После запуска снова произойдет облет территории, где специалисты выявят места падения частей ракеты и осмотрят их.

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