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В трех районах Коми станет временно опасно

В трех районах Коми станет временно опасно

09 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Минприроды Коми/Части ракеты «Союз-2»
Перед запуском территорию падения обследуют с вертолета

В Коми объявили повышенную опасность сразу в трех районах: Удорском, Княжпогостском и Корткеросском. Именно туда упадут части ракет, которые запустят с космодрома «Плесецк» 20 февраля. Об этом сообщает Минприроды региона.

Как заявили в министерстве, 20 февраля с 11.00 до 13.00 планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2», которая взлетит с космодрома «Плесецк». В связи с этим вышеуказанные районы станут временно опасными, так как на них упадут ступени ракеты.

15 и 19 февраля специалисты проведут обследование территорий предполагаемого падения с воздуха. После запуска снова произойдет облет территории, где специалисты выявят места падения частей ракеты и осмотрят их.

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