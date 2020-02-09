В трех районах Коми станет временно опасно

В трех районах Коми станет временно опасно09 февраля 2020
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Минприроды Коми/Части ракеты «Союз-2»
Перед запуском территорию падения обследуют с вертолета
В Коми объявили повышенную опасность сразу в трех районах: Удорском, Княжпогостском и Корткеросском. Именно туда упадут части ракет, которые запустят с космодрома «Плесецк» 20 февраля. Об этом сообщает Минприроды региона.
Как заявили в министерстве, 20 февраля с 11.00 до 13.00 планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2», которая взлетит с космодрома «Плесецк». В связи с этим вышеуказанные районы станут временно опасными, так как на них упадут ступени ракеты.
15 и 19 февраля специалисты проведут обследование территорий предполагаемого падения с воздуха. После запуска снова произойдет облет территории, где специалисты выявят места падения частей ракеты и осмотрят их.
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