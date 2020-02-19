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В Сыктывкаре сугроб раздавил крышу жилого дома

В Сыктывкаре сугроб раздавил крышу жилого дома

19 февраля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото очевидца / БНК
Глыбы образовались после мощной метели

19 февраля в столице Коми заметили дом, крыша которого обрушилась. Причиной стали огромные сугробы, которые никто не успел убрать. Об этом пишет «БНК».

По словам очевидца, подтаявший снег стал настолько непосильной ношей для крыши двухэтажки №206 по улице Карла Маркса, что та рухнула. На снимках видно, что конструкция свалилась на балкон второго этажа, а местами обвалился даже кирпич.

Как рассказали в администрации города, под тяжестью снега повредилось так называемое слуховое окно дома. По данным мэрии повреждений или течений внутри дома и квартирах жильцов нет. Претензий по этому поводу также никто не предъявлял. Тем не менее, вскоре на место прибудут специалисты, которые укрепят конструкцию, чтобы не допустить дальнейших разрушений. А весной, когда погода станет суше, бригада переберет окно и восстановит его.

Напомним, что недавно похожий случай произошел в Усть-Цильме. Крыша кирпичной многоэтажки просто просела под тяжестью снежной шапки, которая образовалась на ней. Информацию подтвердил глава района Николай Канев. Он отметил, что район найдет деньги на ее ремонт. Жильцы в результате ЧП не пострадали, а на тепло в квартирах обрушение крыши не повлияло.

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