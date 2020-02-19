В Сыктывкаре убирают гигантский новогодний шар в центре города

В столице Коми приступили к демонтажу шара в центре города. Новогодний арт-объект был одним из последних украшений Нового года, которые еще остались с праздников. Об этом рассказали в мэрии.

Шар на перекрестке Коммунистической и Первомайской начали демонтировать утром 19 февраля. Конструкцию впервые установили еще в начале 2019 года, и тогда она стала любимым арт-объектом горожан. Спустя несколько месяцев, под Новый год шар вернулся и занял свое прежнее место.

Помимо шара в городе было еще много украшений к праздникам, но все они уже исчезли. К слову, в администрации города отметили, что подсветка стелы все же останется, как и иллюминация на Коммунистической и Морозова.

Кстати, совсем недавно убрали и новогоднюю ель, но ее не выбросили на свалку, а подарили дереву новую жизнь. Из новогоднего дерева сделают шахматы, светильники, часы, скворечники и многое другое. В этом году в конкурсе примут участие 42 школьных лесничества. Поделки можно будет увидеть на выставке 31 марта в Минприроды региона.

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